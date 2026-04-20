81-летний мужчина с неизлечимой болезнью напал на женщину ради оплаты похорон

В Великобритании умирающий 81-летний мужчина напал на женщину и попал в тюрьму

В городе Литл-Халтон, Великобритания, 81-летнего мужчину с неизлечимым раком почек приговорили к восьми годам тюрьмы. Как пишет Daily Mail, он попал на скамью подсудимых за попытку ограбления 95-летней женщины.

Осужденный Эдвин Моррисон проник в дом пожилой Мэри Морган, представившись муниципальным работником. Внутри он напал на женщину, связал ее кабельными стяжками и стал искать деньги. Ограбление случайно сорвала парикмахерша Морган, которая стригла ее на дому. Она пришла к женщине и спугнула Моррисона.

В суде адвокаты мужчины просили сократить ему срок, объясняя, что он смертельно болен. Летом 2024 года ему диагностировали рак и сообщили, что он не проживет больше двух лет. У Моррисона не было денег на оплату похорон. Сначала он пытался собрать их в интернете, но потерпел неудачу. Только тогда, по словам адвокатов, он и задумал ограбление.

Прежде мужчина занимался доставкой лекарств. Он вспомнил, что неоднократно приезжал к Морган, и она всегда оставляла ему чаевые. По этой причине Моррисон решил, что женщина богата, и выбрал ее своей жертвой.

Заявления адвокатов не соответствовали действительности. На момент нападения Моррисон уже оплатил свои похороны. После разоблачения защитники мужчины стали утверждать, будто он пошел на преступление ради возлюбленной. Прокуроры же заявили, что Моррисон решился на ограбление из-за зависимости от азартных игр.

Его приговорили к тюремному заключению. Скорее всего, мужчина не доживет до конца срока.

