Адама Кадырова сняли на видео с офицерскими погонами и новой медалью

Награждение Адама Кадырова новой медалью попало на видео

Сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Адама, сняли на видео с офицерскими погонами и новой медалью. Кадры награждения опубликовал Кадыров-старший в Telegram.

На выложенной записи запечатлено посещение Адамом Кадыровым специального моторизованного полка «Север» имени Ахмата Кадырова по случаю двадцатилетия подразделения. Кадыров-младший прочел перед личным составом полка речь и вручил медали его бойцам, а также сам получил награду в честь памятной даты. Также на видео попали показательные выступления спецназовцев перед сыном главы Чечни.

«Адам Кадыров поздравил с юбилейной датой, выразил благодарность за добросовестную службу и преданность долгу», — рассказал Рамзан Кадыров о поездке сына в полк имени Ахмата Кадырова.

О награждении Кадырова-младшего стало известно днем ранее, 19 апреля. До этого сын Кадырова получил медаль за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции.