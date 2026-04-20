01:37, 20 апреля 2026

Американская группа The Strokes осудила действия США на сцене Coachella
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская группа The Strokes выступила на музыкальном фестивале Coachella с политической акцией, осудив интервенции США, организованные ЦРУ перевороты и удары по Газе. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Во время исполнения последней песни Oblivius на экранах за сценой показали видеоролик с подтвержденными и предполагаемыми случаями вмешательства американских спецслужб в дела других стран. В числе прочего зрители увидели кадры с премьер-министром Ирана Мохаммадом Мосаддыком, свергнутым в результате переворота 1953 года, а также с лидерами Патрисом Лумумбой, Хуаном Хосе Торресом и Хакобо Арбенсом.

В ролике также упоминалась предполагаемая причастность властей США к убийству Мартина Лютера Кинга — младшего. Видеопротест завершился кадрами, сообщавшими о более чем 30 пострадавших от американо-израильских ударов университетах в Иране, а затем показали разрушенный израильскими войсками в 2024 году Университет Аль-Исраа в Газе.

Организаторы Coachella пока не комментируют выступление.

Ранее американскую певицу Мадонну раскритиковали за выступление на фестивале Coachella.

    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Учитель-извращенец полгода снимал фото и видео под юбками у школьниц

    На Западе впечатлились «Надгробием» российской С-400

    Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа

    В Москве закроют четыре станции метро

    Иран атаковал американские корабли

    Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответить

    Американская группа осудила действия США на сцене Coachella

    Жители Украины увидели необычное небесное явление

    Все новости
