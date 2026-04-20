06:00, 20 апреля 2026

Армия США допустила дозаправку конвертопланов MV-75 от БПЛА

Иван Потапов
Фото: Danazar / wikipedia

Армия США изучает возможность воздушной дозаправки конвертопланов MV-75 Cheyenne II, которые должны прийти на смену вертолетам H-60 ​​Black Hawk, от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — воздушных танкеров MQ-25 Stingray. Об этом пишет TWZ.

По данным издания, одно из подразделений армии США уже получило специальную версию MV-75 Cheyenne II с возможностью воздушной дозаправки. Портал со ссылкой на генерал-майора армии Клэр Гилла отмечает, что использование БПЛА-дозаправщика позволит существенно увеличить дальность полета новых конвертопланов.

Материалы по теме:
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Ранее портал сообщил, что новейший конвертоплан армии США MV-75, который в перспективе заменит вертолет UH-60 Black Hawk, получил официальное название Cheyenne II.

В январе издание Defense News заметило, что армия США получит новые конвертопланы Bell MV-75, которые разрабатывали под обозначением V-280 Valor, в 2026 году.

