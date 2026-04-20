Экономика
21:45, 20 апреля 2026Экономика

Россиянам назвали запрещенные к хранению на балконе вещи

Юрист Филин: На балконе нельзя хранить газовые баллоны и канистры с бензином
Виктория Клабукова

Фото: Artem Glushchenko / Shutterstock / Fotodom

Законодательство ограничивает ряд вещей, которые можно хранить на балконе. Что попадает под запрет, «Комсомольской правде» разъяснил юрисконсульт «Правокард» Александр Филин.

На балконе категорически запрещено держать взрывоопасные предметы, в частности газовые баллоны, канистры с бензином или растворителями. Нарушение грозит штрафом, а в случае пожара или взрыва предусматривается уголовная ответственность. Опасно складировать на балконе легко воспламеняемые вещи. Под такими горючими материалами юрист подразумевает картон, бумагу, уголь для шашлыка и даже старую деревянную мебель.

В целом захламление балкона любыми вещами может расцениваться как нарушение требований пожарной безопасности и обернуться штрафом. Квартировладельцу придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей и в принудительном порядке очистить балкон от хлама. При повторном нарушении сумма взыскания увеличится до 12-20 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали вещи, запрещенные к хранению в колясочных. Как уточняют юристы, запрет распространяется на взрывоопасные предметы, шины, строительные материалы и продукты питания.

