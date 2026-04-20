Блогерша рассказала о травле в сети из-за тату на лице

18:22, 20 апреля 2026

Фитнес-блогерша Блисс Лаволл рассказала о травле в сети из-за тату на лице
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фитнес-блогерша Блисс Лаволл рассказала о травле в сети из-за тату на лице. Ролик она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша coach.bliss_ нанесла на кожу рисунок в виде натуральных веснушек. При этом она подчеркнула, что эффект будет временным, и спустя два года татуировка сойдет. Однако пользователей сети разгневала внешность Лаволл, и она столкнулась с массовой критикой, к которой была не готова.

«Я никак не ожидала, что люди так сильно разозлятся, просто взбесятся из-за того, что я набила себе на лице татуировку в виде веснушек. Больше всего меня смешит то, что веснушки — это самая несерьезная вещь. И именно поэтому смешно, что женщины настолько злятся в комментариях к моим постам из-за этого», — заявила Лаволл.

При этом женщина уточнила, что не сожалеет о такой коррекции внешности и чувствует себя счастливой. «Я давно этого хотела. Раньше я всегда рисовала веснушки. Я не жалею о татуировках. Это именно то, чего я хотела», — заключила она.

В октябре 2025 года популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли. Телезвезда Ариана Бирманн рассказала, что ее мать, популярная американская кантри-певица Ким Золсиак-Бирманн, решила изменить ее внешность и убрать гиперпигментацию.

