Бывший следователь выдвинул версию о загадочном исчезновении Героя России

Экс-следователь предположил, что пропавший в Кузбассе Асылханов мог скрыться сам

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов, которого лично награждал президент Владимир Путин, мог скрыться намеренно и специально не раскрывать свое местонахождение. Такую версию выдвинул бывший российский следователь и участник специальной военной операции Василий Козлов, передает РИА Новости.

По его мнению, пропавший Асылханов мог взять с собой все документы в день исчезновения для какой-то цели. «Данные факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях, которые привели к тому, что Алексей не вернулся домой. Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий», — добавил он.

Асылханов пропал в городе Юрга (Кемеровская область). 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать заявила, что сын не знал водителя, к которому сел в машину в день исчезновения.

