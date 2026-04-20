16:19, 20 апреля 2026Силовые структуры

Бывший следователь выдвинул версию о загадочном исчезновении Героя России

Экс-следователь предположил, что пропавший в Кузбассе Асылханов мог скрыться сам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов, которого лично награждал президент Владимир Путин, мог скрыться намеренно и специально не раскрывать свое местонахождение. Такую версию выдвинул бывший российский следователь и участник специальной военной операции Василий Козлов, передает РИА Новости.

По его мнению, пропавший Асылханов мог взять с собой все документы в день исчезновения для какой-то цели. «Данные факты могут свидетельствовать о спланированных и осознанных действиях, которые привели к тому, что Алексей не вернулся домой. Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий», — добавил он.

Асылханов пропал в городе Юрга (Кемеровская область). 3 апреля днем он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать заявила, что сын не знал водителя, к которому сел в машину в день исчезновения.

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

    Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

    Названы медленно разрушающие организм продукты

    Названы улучшающие Windows настройки

    Возможности Радева повторить путь Орбана оценили

    Все новости
