Данные о попадании 10 миллионов россиян под усиленный контроль налоговой опровергли

ФНС опровергла данные о контроле над 10 миллионами россиян из-за переводов

В соцсетях распространилась информация, согласно которой 10 миллионам россиян придется отчитываться перед налоговой за переводы на карту. В Telegram-каналах ссылаются на данные газеты «Известия».

В статье говорится о том, что, согласно данным опрошенных экспертов, около 10 миллионов жителей страны могут попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты. В материале утонили, что речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или индивидуального предпринимателя, а также не декларирует доход. В зоне внимания, как утверждалось, окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 миллиона в год, скрывающие часть поступлений.

В свою очередь, в Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что данные о том, что под усиленный налоговый контроль из-за получения неподтвержденных доходов переводами на карты попадут 10 миллионов граждан, не соответствует действительности. Там добавили, что переводов на личные счета от близких родственников это не коснется.

В ФНС подчеркнули, что под усиленный контроль попадут только злостные неплательщики и те, кто уже подозревается в финансовых махинациях. К таковым, в частности, относятся те, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы: занимаются бизнесом без регистрации или умышленно уклоняются от уплаты налогов. Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей станет ключевым фактором для контроля за переводами физлиц (это около 3 процентов экономически активного населения). Точные цифры вроде «10 миллионов человек», о которых говорится в заголовке «Известий», в ФНС назвали необъективными, поскольку у опрошенных изданием экспертов «отсутствуют необходимые для проведения такого анализа административные данные о переводах между физическими лицами».

Таким образом подчеркивается, что обычные люди, которые не скрывают доходы и переводят деньги знакомым или родственникам, не попадут под контроль.

Более того, данный проект, предусматривающий контроль за злостными неплательщиками, пока находится на стадии проработки. Форма информационного обмена с Центробанком на данный момент не подписана, а критерии, по которым гражданин подпадает под возможную норму, находятся на стадии обсуждения.

Материалы с заголовками о том, что 10 миллионам россиян придется отчитываться за переводы на карту перед налоговой, выпустили такие российские издания, как НТВ, «Ведомости», «Коммерсант» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».