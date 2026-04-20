18:50, 20 апреля 2026

Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: withGod / Shutterstock / Fotodom

Десятки россиян лишились рейса из Нячанга (Вьетнам) до Барнаула и потеряли деньги по вине авиакомпании. Подробностями истории делится Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Туристка Дарья рассказала, что накануне вылета ей пришло сообщение от авиакомпании, в котором говорилось, что она аннулировала ее авиабилеты. Средства обещали вернуть за несколько дней.

Оказалось, что в подобной ситуации оказались еще 40 соотечественников. Организованных туристов расселили в отели и отправили на родину альтернативным рейсом, а Дарье и мужу пришлось отдать свои средства на отель и новые билеты.

В итоге им пришлось лететь до Барнаула из Нячанга аж с двумя пересадками — в Москве и Новосибирске, — переплатив около 30 тысяч рублей.

Ранее пассажир потерял десятки тысяч рублей и лишился отпуска по вине авиакомпании. Накануне вылета он заболел, авиаперевозчик отказал ему в компенсации.

