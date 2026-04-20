07:00, 20 апреля 2026

Девушка пожаловалась на несерьезного любовника и получила жесткий совет

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Эксперт по отношениям Джейн О'Горман дала совет девушке, пожаловавшейся на нежелание любовника переводить отношения в более серьезное русло. Ее рекомендацию опубликовало издание Daily Star.

Читательница рассказала О'Горман, что ей почти 30 лет, и она наконец готова к серьезным отношениям. Однако парень, с которым у нее есть сексуальная связь, не воспринимает ее всерьез. «Он очень хорош собой и горяч в постели. Он знает, что я отчаянно хочу стать его девушкой, потому что мои друзья сказали ему об этом. Я и сама сделала достаточно намеков. Но он ничего не предпринимает», — призналась девушка.

По словам автора письма, они регулярно занимаются сексом, но после близости мужчина всегда отправляет ее домой на такси. Он также ни разу не позвал на настоящее свидание. Девушка попросила О'Горман рассказать, можно ли в ее случае перевести отношения на новый уровень.

В ответ О'Горман посоветовала девушке самой проявить инициативу и пригласить парня на свидание. Также, по ее мнению, стоит открыто сказать ему о желании встречаться, а не просто заниматься сексом. «Если мужчина сменит тему или откажется от вас, вы наконец поймете, в чем дело. После этого вы можете либо решить оставить все, как есть, либо разойдетесь», — считает специалистка.

При этом О'Горман призвала автора письма не питать особых надежд, раз парень до сих пор не проявил ни малейшего интереса к тому, чтобы углубить эту связь. «В этом случае каждый вечер, который вы проводите с ним, потрачен впустую», — подчеркнула она.

Ранее О'Горман дала совет мужчине, которого постоянно унижает партнерша. Мужчина пожаловался, что партнерша стала следить за ним и даже запретила разговаривать с соседями и родными.

