17:08, 20 апреля 2026

Для создателей контента в России запустят Цифровой факультет

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России для создателей контента откроют специальное образовательное медиапространство — Цифровой факультет. Его запустит платформа «Дзен» совместно с Институтом развития интернета (ИРИ). Об этом сообщается в пресс-релизе.

Как сообщается, проект объединяет новости, аналитику, интервью, экспертные мнения и материалы о том, как устроена индустрия.

«"Цифровой факультет" будет полезен тем, кто уже работает с контентом — снимает кино, сериалы и ролики, делает игры и анимацию, ведет блоги, запускает медиа и спецпроекты, — а также тем, кто только интересуется этой сферой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что факультет устроен как навигация по индустрии: ключевые материалы собраны в одном месте, поэтому не нужно следить за десятками источников. ​​В разделах «Тренды и форматы», «Инструменты и технологии», «Индустрия изнутри», «База знаний ИРИ» и «Дзен и его возможности» представлены самые заметные материалы от СМИ и экспертов.

«"Цифровой факультет" — это попытка собрать в одном месте все самое важное, чтобы сделать рынок понятнее и показать, куда он движется и какие возможности открывает», — объяснил генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

Также проект будет содержать рубрику «Исследования», где можно найти актуальные данные о рынке контента, в том числе материалы ИРИ, при этом часть из них будет публиковаться впервые. В разделе «Люди индустрии» будут собраны интервью и колонки продюсеров, режиссеров, журналистов и глав медиахолдингов.

Ранее стало известно, что самые большие бонусы для сотрудников в России предлагают в сфере IT и финансах. Чаще всего в качестве бонуса сотрудникам предлагают ДМС (его указывают в вакансиях 32 процента российских компаний), обучение за счет компании (22 процента) и подарки детям работников (11 процентов). Эти льготы составляют основу социального пакета и наиболее часто предлагаются работодателями для поддержки и удержания сотрудников.

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

    Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

    Названы медленно разрушающие организм продукты

    Названы улучшающие Windows настройки

    Возможности Радева повторить путь Орбана оценили

    Все новости
