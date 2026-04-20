Для создателей контента в России запустят Цифровой факультет

В России для создателей контента откроют специальное образовательное медиапространство — Цифровой факультет. Его запустит платформа «Дзен» совместно с Институтом развития интернета (ИРИ). Об этом сообщается в пресс-релизе.
Как сообщается, проект объединяет новости, аналитику, интервью, экспертные мнения и материалы о том, как устроена индустрия.
«"Цифровой факультет" будет полезен тем, кто уже работает с контентом — снимает кино, сериалы и ролики, делает игры и анимацию, ведет блоги, запускает медиа и спецпроекты, — а также тем, кто только интересуется этой сферой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что факультет устроен как навигация по индустрии: ключевые материалы собраны в одном месте, поэтому не нужно следить за десятками источников. В разделах «Тренды и форматы», «Инструменты и технологии», «Индустрия изнутри», «База знаний ИРИ» и «Дзен и его возможности» представлены самые заметные материалы от СМИ и экспертов.
«"Цифровой факультет" — это попытка собрать в одном месте все самое важное, чтобы сделать рынок понятнее и показать, куда он движется и какие возможности открывает», — объяснил генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.
Также проект будет содержать рубрику «Исследования», где можно найти актуальные данные о рынке контента, в том числе материалы ИРИ, при этом часть из них будет публиковаться впервые. В разделе «Люди индустрии» будут собраны интервью и колонки продюсеров, режиссеров, журналистов и глав медиахолдингов.
