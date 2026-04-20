Экс-глава Евросовета жестко раскритиковал фон дер Ляйен

Мишель: Фон дер Ляйен управляет ЕК с использованием авторитарного подхода

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен управляет исполнительным органом Евросоюза с использованием авторитарного подхода. Об этом заявил бывший глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете The Brussels Times.

«Сейчас царит крайне авторитарное управление. Комиссары больше не играют никакой роли», — сказал он.

Фундаментальная ошибка фон дер Ляйен, по его мнению, заключается в непонимании своей работы. «Она должна работать над защитой единого рынка. Ничего не сделано. Она должна работать над финансовыми рынками. Ничего не сделано. В этой области результат равен нулю, и это трагедия», — объяснил Мишель.

«У меня есть собственное мнение об ее характере, и сегодня я не собираюсь комментировать личности. Но могу сказать: никогда прежде я не сталкивался с таким уровнем сложности в плане сотрудничества с коллегой», — добавил экс-глава Евросовета.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.