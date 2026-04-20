15:58, 20 апреля 2026Силовые структуры

Экс-редактору российского информагентства запросили срок за взятку дяде-полицейскому

В Екатеринбурге прокурор запросил 5 лет колонии экс-редактору Ura.ru Аллаярову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

В Екатеринбурге прокурор запросил срок экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, журналисту просят назначить пять лет колонии. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.

Аллаярова задержали 5 июня 2025 года после обысков в редакции Ura.ru и у сотрудников агентства. Поводом стали показания его дяди Андрея Карпова, который заявил, что получил от племянника 20 тысяч рублей за информацию о криминальной обстановке. Свою вину Аллаяров не признает, настаивая, что не передавал никаких денег.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ и экс-сенатора Александра Тер-Аванесова по делу о мошенничестве.

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

    Все новости
