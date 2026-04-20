Экс-редактору российского информагентства запросили срок за взятку дяде-полицейскому

В Екатеринбурге прокурор запросил 5 лет колонии экс-редактору Ura.ru Аллаярову

В Екатеринбурге прокурор запросил срок экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, журналисту просят назначить пять лет колонии. Ему вменяется совершение преступления по статье 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.

Аллаярова задержали 5 июня 2025 года после обысков в редакции Ura.ru и у сотрудников агентства. Поводом стали показания его дяди Андрея Карпова, который заявил, что получил от племянника 20 тысяч рублей за информацию о криминальной обстановке. Свою вину Аллаяров не признает, настаивая, что не передавал никаких денег.

