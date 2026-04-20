12:41, 20 апреля 2026

Глава Пентагона обеспокоился из-за своей возможной отставки

WSJ: Хегсет был обеспокоен, что Трамп мог заменить его на Дрисколла
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет был обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп мог отправить его в отставку и поставить на его должность министра Армии (Сухопутных войск) Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Хегсет опасался, что Трамп рассматривает Дрисколла в качестве своей замены. Кроме того, в администрации широко считалось, что Дрисколл защищен в своей должности благодаря тесным отношениям с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом, который учился в Йельской юридической школе вместе с министром армии», — говорится в материале.

Уточняется, что это произошло после разглашения министром войны конфиденциальной информации в мессенджере Signal.

Ранее посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета после конфуза в Пентагоне, где он по ошибке процитировал молитву не из Библии, а из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Американский министр упомянул эту фразу, говоря о спасательной операции летчиков США в Иране и выдал монолог из фильма за библейскую молитву.

    Последние новости

    Французское судно попало под огонь в Ормузском проливе

    Нефтепродукты попали в море после атаки ВСУ на российский портовый город

    Названы самые востребованные в Китае автомобили

    В США раскрыли наиболее грозное оружие России против ключевых целей НАТО

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Зеленский обратился к Мадьяру из-за конфискованных Венгрией денег

    Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

    Российский разведывательный самолет перехватили вблизи Норвегии

    Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

    New Glenn вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту

    Все новости
