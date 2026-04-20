Глава Пентагона обеспокоился из-за своей возможной отставки

WSJ: Хегсет был обеспокоен, что Трамп мог заменить его на Дрисколла

Глава Пентагона Пит Хегсет был обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп мог отправить его в отставку и поставить на его должность министра Армии (Сухопутных войск) Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Хегсет опасался, что Трамп рассматривает Дрисколла в качестве своей замены. Кроме того, в администрации широко считалось, что Дрисколл защищен в своей должности благодаря тесным отношениям с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом, который учился в Йельской юридической школе вместе с министром армии», — говорится в материале.

Уточняется, что это произошло после разглашения министром войны конфиденциальной информации в мессенджере Signal.

Ранее посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета после конфуза в Пентагоне, где он по ошибке процитировал молитву не из Библии, а из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Американский министр упомянул эту фразу, говоря о спасательной операции летчиков США в Иране и выдал монолог из фильма за библейскую молитву.