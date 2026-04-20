19:42, 20 апреля 2026Россия

Глава Рособрнадзора назвал самую большую проблему перед внедрением ЕГЭ

Музаев заявил, что перед внедрением ЕГЭ самой большой проблемой была коррупция
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Масштабы коррупции при поступлении в университеты были самой большой проблемой до внедрения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводят «Ведомости».

Он напомнил, что многие россияне связывают появление ЕГЭ с переходом на Болонскую систему образования, однако экзамен не имеет к ней никакого отношения.

«Самой большой проблемой были масштабы коррупции при поступлении в университеты: отбор был непрозрачным, а правила поступления отличались от вуза к вузу — это всех раздражало», — пояснил глава ведомства, отметив, что выпускнику из отдаленного села практически невозможно было поступить в престижный федеральный вуз.

4 марта президент РУДН, один из создателей экзамена и бывший министр образования России Владимир Филиппов подвел итоги 25 лет существования ЕГЭ. Он заявил, что экзамен делает поступление в вуз менее дорогостоящим и более объективным. По его мнению, многие преподаватели были против ЕГЭ, так как зарабатывали на абитуриентах и их семьях репетиторством. «ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства», — объяснил Филиппов.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
