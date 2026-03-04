Создатель ЕГЭ подвел итоги 25 лет существования экзамена

Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволило дать российским школьникам равный доступ к высшему образованию, а также повысило прозрачность приемной кампании в вузах. Итоги 25 лет существования экзамена подвел один из его создателей, президент Российского университета дружбы народов (РУДН) и бывший министр образования России Владимир Филиппов в беседе с РИА Новости.
«Два принципиальных решения ЕГЭ — обеспечивать доступность высшего образования без необходимости выезжать куда-то для сдачи вступительных экзаменов и иметь единый инструмент оценки качества образования при окончании школы», — подчеркнул собеседник агентства.
Кроме того, экзамен делает поступление в вуз менее дорогостоящим и более объективным, добавил Филиппов. По его мнению, многие преподаватели были против ЕГЭ, так как зарабатывали на абитуриентах и их семьях репетиторством или организовывали подготовительные курсы. «ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства», — заявил президент РУДН.
Филиппов также обратил внимание, что в банке данных по каждому предмету накоплено около 20 тысяч заданий. На экзамене школьнику попадется 20-30 из них, поэтому для успешной сдачи нужно знать предмет — «натаскать» выпускника, по его словам, невозможно.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что с 2027-2028 учебного года в российских школах введут обязательный устный экзамен по истории. Испытание будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации» девятиклассников.