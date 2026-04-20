Россия
20:07, 20 апреля 2026Россия

Глава Рособрнадзора рассказал об идеальной версии ЕГЭ

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Идеальной моделью ЕГЭ в теории могла бы стать абсолютно прозрачная система с анализом от искусственного интеллекта. Такие предположения высказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводят «Ведомости».

По его словам, при наличии электронных журналов система выявляла бы предметы, в которых школьник наиболее силен, после чего давала бы рекомендации.

«ИИ, анализируя 11 лет обучения — оценки, динамику, контрольные, — мог бы определить предпочтения ребенка. И, условно, в рамках приемной кампании XXI века университет мог бы сам направить ему приглашение: "Мы видим, что вы предрасположены к нашей программе, приходите к нам учиться"», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал тезис о победе ЕГЭ над коррупцией. По его словам, уже со средних классов школьников готовят к ОГЭ, а учеба в старшей школе является «натаскиванием на ЕГЭ», в том числе и с помощью платных репетиторов.

