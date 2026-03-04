Реклама

Россия
18:09, 4 марта 2026Россия

В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал тезис о победе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) над коррупцией. Об этом сообщает RTVI.

«Они твердят, что ЕГЭ позволил исключить коррупцию при поступлении. Хорошо, но расходы родителей не уменьшились. Им приходится платить репетиторам, много и постоянно», — пояснил парламентарий.

По его словам, уже со средних классов школьников готовят к ОГЭ, а учеба в старшей школе является «натаскиванием на ЕГЭ», в том числе и с помощью платных репетиторов.

4 марта президент один из создателей экзамена и бывший министр образования России Владимир Филиппов подвел итоги 25 лет существования ЕГЭ.

В частности он заявил, что экзамен делает поступление в вуз менее дорогостоящим и более объективным. По его мнению, многие преподаватели были против ЕГЭ, так как зарабатывали на абитуриентах и их семьях репетиторством. «ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства», — заявил Филиппов.

