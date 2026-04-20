Гору мертвой рыбы и черепаху обнаружили посреди парка в российском городе

Telegram-канал Amur Mash
Гору мертвой рыбы, среди которой была и черепаха, обнаружили жители Хабаровска прямо возле прогулочной зоны в городском парке культуры и отдыха «Северный». Кадрами жуткой находки поделился телеграм-канал Amur Mash.
Рядом с кучей мертвых туш — пруды, в которых как раз водятся караси и черепахи. В публикации отмечается, что на зиму часть этих водоемов осушают.
Вероятно, что осенью прошлого года перед этой процедурой были спасены далеко не все обитатели водоемов. А избавиться от рыб и черепах решили просто выбросив прямо под ближайшие деревья.
