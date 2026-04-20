04:56, 20 апреля 2026Россия

Гору мертвой рыбы и черепаху обнаружили посреди парка в российском городе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Гору мертвой рыбы, среди которой была и черепаха, обнаружили жители Хабаровска прямо возле прогулочной зоны в городском парке культуры и отдыха «Северный». Кадрами жуткой находки поделился телеграм-канал Amur Mash.

Рядом с кучей мертвых туш — пруды, в которых как раз водятся караси и черепахи. В публикации отмечается, что на зиму часть этих водоемов осушают.

Вероятно, что осенью прошлого года перед этой процедурой были спасены далеко не все обитатели водоемов. А избавиться от рыб и черепах решили просто выбросив прямо под ближайшие деревья.

Ранее жители Сахалина поделились кадрами настоящего селедочного апокалипсиса на берегу портового города Корсаков. Тонны рыб прибило к берегу, и горожане начали собирать их прямо голыми руками.

