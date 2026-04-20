05:43, 20 апреля 2026Мир

Иран согласился принять помощь России

Посол Джалали: Теран готов принять помощь Москвы в конфликте на Ближнем Востоке
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тегеран готов принять помощь Москвы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики в России Казем Джалали, передают «Ведомости».

«Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы. И, конечно же, будем рассматривать разные инициативы российских коллег», — согласился дипломат.

По его словам, Россия является другом Ирана, поэтому консультации властей постоянно идут. Таким образом Джалали ответил на вопросы, участвуют ли посредники в урегулировании кризиса и какова позиция РФ, учитывая договор о стратегическом партнерстве между странами.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал цель операции США в Иране. Он усомнился в том, что у США действительно были планы «уничтожить цивилизацию».

