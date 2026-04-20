Исламиста и немку арестовали за подготовку теракта в России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 20 апреля 2026Силовые структуры

Суд арестовал до 17 июня исламиста и немку, готовивших теракт в Пятигорске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд в Пятигорске арестовал до 17 июня двух человек, готовивших теракт в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

По версии следствия, задержанные планировали подрыв здания одного из силовых ведомств. Им предъявлено обвинение в покушении на теракт.

Теракт в Пятигорске смогли сорвать благодаря работе спецсредств радиоэлектронной борьбы. В результате сотрудники силовых структур задержали двух человек: гражданку Германии 1969 года рождения и участника организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Известно, что женщину планировали использовать в качестве невольной смертницы. Она была завербована украинскими спецслужбами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok