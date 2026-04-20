Исламиста и немку арестовали за подготовку теракта в России

Суд арестовал до 17 июня исламиста и немку, готовивших теракт в Пятигорске

Суд в Пятигорске арестовал до 17 июня двух человек, готовивших теракт в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

По версии следствия, задержанные планировали подрыв здания одного из силовых ведомств. Им предъявлено обвинение в покушении на теракт.

Теракт в Пятигорске смогли сорвать благодаря работе спецсредств радиоэлектронной борьбы. В результате сотрудники силовых структур задержали двух человек: гражданку Германии 1969 года рождения и участника организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Известно, что женщину планировали использовать в качестве невольной смертницы. Она была завербована украинскими спецслужбами.