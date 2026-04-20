07:40, 20 апреля 2026

Киеву предрекли «худший кошмар» из-за выборов в Болгарии

Юлия Мискевич
Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать большой проблемой для западной поддержки Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По мнению авторов материала, болгарский политик готовится занять место Виктора Орбана, что станет «худшим кошмаром для Евросоюза», так как его способность подорвать европейское единство в вопросе Украины вызывает серьезные опасения.

В газете отмечают, что после ухода Орбана с поста премьера Венгрии Радев способен стать основным голосом сил, скептически настроенных к украинским властям. Он мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС, подчеркивает Telegraph. Кроме того, Радев неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз насторожен позицией главного кандидата на предстоящих выборах в Болгарии, бывшего президента страны Румена Радева по Украине.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    В Раде заявили о планах Зеленского спровоцировать Белоруссию для удара по «шахедам»

    Водителей предупредили об ограничении движения в Коммунарке

    США обвинили в незаконных казнях

    Россиян призвали заменить один тип плит на кухне

    Россия провернула нестандартную сделку с золотом

    Изнасиловавшей 15-летнего школьника учительнице предъявили новые обвинения

    Жители одной страны ЕС устремились получить российское гражданство

    В России поддержали увеличение выплат по ОСАГО

    Москвичам рассказали о погоде в начале недели

    Все новости
