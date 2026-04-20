Курильщиков предупредили о связанных с зубными имплантами рисках

Стоматолог Баграмян: Курение вдвое повышает риск отторжения зубного импланта

Курение мешает приживлению титанового штифта в кости челюсти, заявил хирург-имплантолог клиники «Дантистофф» Самвел Баграмян. О рисках, связанных с этой вредной привычкой, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Курение влияет на весь организм, в том числе и на ткани полости рта. По статистике, риск отторжения зубных имплантов у курильщиков вдвое выше, чем у людей без этой вредной привычки», — предупредил стоматолог. По словам Баграмяна, все дело в том, что никотин вызывает сужение сосудов, из-за чего десна получает меньше кислорода и питательных веществ.

Также из-за курения организм хуже справляется с инфекциями и бактериями, из-за чего повышается риск воспаления, подчеркнул врач. Кроме того, смолы и токсины из табачного дыма ускоряют образование налета на зубах, а в нем скапливаются бактерии, которые могут проникать в ткани полости рта и вызывать разрушение костной структуры вокруг импланта.

Врач добавил, что на приживление импланта в среднем уходит от трех до шести месяцев. Если в этот период что-то мешает заживлению, организм может отторгнуть его.

