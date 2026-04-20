Лидер Колумбии подаст иск к президенту одной страны

Петро: Решил подать уголовный иск к президенту Эквадора Нобоа за клевету

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети Х опубликовал пост, в котором заявил о намерении подать уголовный иск к лидеру Эквадора Даниэлю Нобоа за клевету.

Заявление колумбийского президента стало ответом на высказывание Нобоа о том, что Петро якобы посещал эквадорский город Манта весной прошлого года с целью контактирования с окружением наркобарона Хосе Адольфо Масиаса Вильямара по кличке Фито — лидера банды «Лос-Чонерос».

«Сам Нобоа отдал приказ, как и должно быть, чтобы эквадорская армия круглосуточно обеспечивала мою безопасность в Манте, куда я прибыл в день его инаугурации, на которую был приглашен. Он отнесся ко мне пренебрежительно лишь потому, что я потребовал свободы для политического заключенного Хорхе Гласа, гражданина Колумбии и бывшего вице-президента Республики Эквадор», — пояснил Петро.

Лидер Колумбии также добавил, что его сопровождала не только эквадорская армия, но и охрана государственных сил его страны. Все эти люди могут дать показания о том, что его поездка в Эквадор не может говорить ни о каких темных связях.

