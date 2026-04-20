Мадонна раскрыла судьбу откровенного наряда с Coachella

Певица Мадонна выступила на Coachella в винтажной куртке Gucci

Американская певица Мадонна раскрыла судьбу откровенного наряда с выступления на музыкальном фестивале Coachella. Подробности публикует People.

Знаменитость впервые за 20 лет выступила на фестивале, став секретным гостем на концерте поп-исполнительницы Сабрины Карпентер. 67-летняя Мадонна вышла на сцену в корсете и чулках, а также винтажной куртке люксового бренда Gucci. По словам певицы, в этой куртке она уже выступала на Coachella в 2006 году.

Ранее Мадонну жестко раскритиковали за выступление на Coachella, посчитав ее наряд чересчур вульгарным.