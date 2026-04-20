Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:17, 20 апреля 2026

Мадонна раскрыла судьбу откровенного наряда с Coachella

Майя Пономаренко
Сабрина Карпентер и Мадонна. Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Coachella

Американская певица Мадонна раскрыла судьбу откровенного наряда с выступления на музыкальном фестивале Coachella. Подробности публикует People.

Знаменитость впервые за 20 лет выступила на фестивале, став секретным гостем на концерте поп-исполнительницы Сабрины Карпентер. 67-летняя Мадонна вышла на сцену в корсете и чулках, а также винтажной куртке люксового бренда Gucci. По словам певицы, в этой куртке она уже выступала на Coachella в 2006 году.

Ранее Мадонну жестко раскритиковали за выступление на Coachella, посчитав ее наряд чересчур вульгарным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok