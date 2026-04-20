Маска вызвали на допрос

Французская прокуратура вызвала Маска на допрос относительно соцсети X

Французская прокуратура вызвала на допрос американского предпринимателя Илона Маска в рамках расследования в отношении его соцсети X. Об этом пишет France 24.

«Миллиардера Илона Маска в понедельник вызвали на добровольный допрос в Париже», — заявили в издании. Как отмечается в материале, неизвестно, явится ли бизнесмен на беседу.

По версии следствия, алгоритмы X использовались для вмешательства в политику Франции. Кроме того, расследуется предполагаемое распространение чат-ботом Grok фейков о Холокосте и дипфейков сексуального характера.

Уточняется, что в феврале в парижских офисах X в рамках расследования прошли обыски. Представители соцсети назвали произошедшее неправомерным.

В декабре 2025 года Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро описал взыскание словами «это только начало».