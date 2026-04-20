16:41, 20 апреля 2026

Маска вызвали на допрос

Французская прокуратура вызвала Маска на допрос относительно соцсети X
Маргарита Щигарева
Фото: Adrees Latif / Reuters

Французская прокуратура вызвала на допрос американского предпринимателя Илона Маска в рамках расследования в отношении его соцсети X. Об этом пишет France 24.

«Миллиардера Илона Маска в понедельник вызвали на добровольный допрос в Париже», — заявили в издании. Как отмечается в материале, неизвестно, явится ли бизнесмен на беседу.

По версии следствия, алгоритмы X использовались для вмешательства в политику Франции. Кроме того, расследуется предполагаемое распространение чат-ботом Grok фейков о Холокосте и дипфейков сексуального характера.

Уточняется, что в феврале в парижских офисах X в рамках расследования прошли обыски. Представители соцсети назвали произошедшее неправомерным.

В декабре 2025 года Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро описал взыскание словами «это только начало».

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Все новости
