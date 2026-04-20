Матвиенко призвала российских мужчин к одному действию

Матвиенко призвала мужчин меньше лежать на диване и больше заниматься детьми

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала российских мужчин меньше лежать на диване и больше заниматься детьми. Об этом парламентарий заявила на полях форума «Малая родина — сила России», передает ИС «Вести».

По ее словам, от обстановки в семьях зависит очень многое, поэтому каждому мужчине есть над чем поработать. Кроме того, Матвиенко заявила, что в полноценной семье должно быть и материнское, и отцовское воспитание.

«Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, (...) любить свою жену», — сказала она.

Ранее Матвиенко заявила, что процедура развода супругов в России не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. При этом политик подчеркнула, что не призывает ужесточить или ограничить семейные пары в их решениях.