Россия
19:37, 20 апреля 2026Россия

Матвиенко призвала российских мужчин к одному действию

Матвиенко призвала мужчин меньше лежать на диване и больше заниматься детьми
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала российских мужчин меньше лежать на диване и больше заниматься детьми. Об этом парламентарий заявила на полях форума «Малая родина — сила России», передает ИС «Вести».

По ее словам, от обстановки в семьях зависит очень многое, поэтому каждому мужчине есть над чем поработать. Кроме того, Матвиенко заявила, что в полноценной семье должно быть и материнское, и отцовское воспитание.

«Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, (...) любить свою жену», — сказала она.

Ранее Матвиенко заявила, что процедура развода супругов в России не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. При этом политик подчеркнула, что не призывает ужесточить или ограничить семейные пары в их решениях.

