Матвиенко высказалась о быстром разводе в России фразой «так не должно быть»

Матвиенко: Процедура развода в России не должна быть слишком простой

Процедура развода супругов в России не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей и свободны. Так не может быть, так не должно быть», — пояснила она.

Политик подчеркнула, что не призывает ужесточить или ограничить семейные пары в их решениях.

Ранее в Госдуме заявили, что отсутствие положительных семейных образов на телевидении является причиной роста разводов в России. Депутат Нина Останина призвала возвращать институту семьи его изначальный смысл, для чего в публичном пространстве необходимо рассказывать о хороших и многодетных семьях.