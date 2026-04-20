Медведев назвал цель противников России

Медведев: Россия сражается с теми, кто не хочет, чтобы она была

Россия сражается с теми, кто не хочет, чтобы она существовала. Цель противников страны назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», пишет РИА Новости.

«Где бы мы ни работали, <...> мы с вами — единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна была. И мы с вами, соответственно, и наши дети, и наши внуки», — сказал политик.

По его словам, необходимо пресечь любую активность антироссийских сил, откуда бы она не исходила. Медведев уверен, что для этого есть все условия, в том числе, ответственные муниципальные служащие.

Ранее Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами. По его словам, нужно вспомнить «всех, кто нам мешал». Политик также считает, что рано или поздно в Россию побегут все, кто ее проклинает.