19:08, 20 апреля 2026Экономика

Мерц анонсировал революцию в энергоснабжении Германии

В Германии запустят термоядерный реактор
Дмитрий Воронин

Власти Германии планируют запустить первый термоядерный реактор, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по словам которого правительство страны «сделало ставку на технологию ядерного синтеза». Его цитирует ТАСС.

«Это будет революция в области производства энергии и в энергоснабжении нашей страны», — подчеркнул Мерц. «Это большой прорыв», — поделился также политик.

Как напоминает агентство, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер анонсировал проект по строительству в регионе малого модульного ядерного реактора, высказав мнение, что в качестве топлива для него можно было бы использовать ядерные отходы.

На прошлой неделе Мерц заявил, что отказ ФРГ от использования мирного атома, который вкупе с прекращением закупок российского газа и другими факторами вверг страну в энергетический кризис, не подлежит пересмотру. Согласившись, что сам отказ был ошибкой, он отметил, что возврат к использованию атомной энергетики ничем не поможет Германии.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
