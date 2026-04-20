Минздрав заявил о росте одного заболевания среди мальчиков в России

В Минздраве сообщили о росте случаев детского ожирения в России

В Минздраве сообщили о росте случаев одного заболевания среди мальчиков в России — речь идет о детском ожирении. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, передает «Интерфакс».

«Есть такая тенденция увеличения распространенности детского ожирения», — обозначила Драпкина.

Сославшись на исследование, специалист назвала ожирение в детском возрасте постоянным фактором, который затем встречается и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков. По ее словам, среди взрослых россиян ожирение отмечается и у мужчин, и у женщин, и этот показатель «абсолютно сравнялся».

Ранее стало известно, что хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в перечень оказываемых по программе Обязательного медицинского страхования услуг.