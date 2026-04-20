Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 20 апреля 2026Россия

Минздрав заявил о росте одного заболевания среди мальчиков в России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kwanchai.c / Shutterstock / Fotodom

В Минздраве сообщили о росте случаев одного заболевания среди мальчиков в России — речь идет о детском ожирении. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина, передает «Интерфакс».

«Есть такая тенденция увеличения распространенности детского ожирения», — обозначила Драпкина.

Сославшись на исследование, специалист назвала ожирение в детском возрасте постоянным фактором, который затем встречается и во взрослом возрасте, особенно у мальчиков. По ее словам, среди взрослых россиян ожирение отмечается и у мужчин, и у женщин, и этот показатель «абсолютно сравнялся».

Ранее стало известно, что хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в перечень оказываемых по программе Обязательного медицинского страхования услуг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok