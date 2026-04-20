Москвичам рассказали о погоде в начале недели

Гидрометцентр: 20 апреля в Москве будет облачная с прояснениями погода

В понедельник, 20 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. О столичной погоде в начале новой недели рассказали в Гидрометцентре.

Днем, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 5-7 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 21 апреля, столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть северный, скорость его порывов достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в начале недели в Москве резко похолодает. Метеоролог ожидает ночные заморозки и дождь вперемешку со снегом. Такие осадки, по словам синоптика, создадут ощущение мартовской погоды. Однако снежный покров в столице заново не сформируется, уточнила Позднякова.