Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 20 апреля 2026

Москвичам рассказали о погоде в начале недели

Нина Ташевская
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В понедельник, 20 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. О столичной погоде в начале новой недели рассказали в Гидрометцентре.

Днем, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 5-7 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 21 апреля, столбики термометров опустятся до плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть северный, скорость его порывов достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление окажется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в начале недели в Москве резко похолодает. Метеоролог ожидает ночные заморозки и дождь вперемешку со снегом. Такие осадки, по словам синоптика, создадут ощущение мартовской погоды. Однако снежный покров в столице заново не сформируется, уточнила Позднякова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok