Мужчина потерял сознание на рейсе в Израиль и не выжил

Пассажир рейса из Молдавии в Израиль потерял сознание и не выжил
Алина Черненко

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Мужчина потерял сознание на рейсе из Молдавии в Израиль и не выжил. Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 19 апреля. Из-за внезапно упавшего в обморок гражданина Израиля пилоты решили экстренно посадить самолет в Турции. Там борт ждала бригада скорой помощи. Спасти мужчину не удалось — врачи констатировали его кончину.

Подробности о личности пассажира не приводятся. Известно только, что ему было около 70 лет. Министерство иностранных дел Израиля сопровождает семью мужчины и сотрудничает с турецкими властями для доставки его останков на родину.

Ранее пассажирка самолета не пережила 17-часовой рейс из США в Новую Зеландию. Ее пытались реанимировать медики и бортпроводники, но безуспешно.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
