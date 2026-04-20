Мужчина потерял сознание на рейсе в Израиль и не выжил

Пассажир рейса из Молдавии в Израиль потерял сознание и не выжил

Мужчина потерял сознание на рейсе из Молдавии в Израиль и не выжил. Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 19 апреля. Из-за внезапно упавшего в обморок гражданина Израиля пилоты решили экстренно посадить самолет в Турции. Там борт ждала бригада скорой помощи. Спасти мужчину не удалось — врачи констатировали его кончину.

Подробности о личности пассажира не приводятся. Известно только, что ему было около 70 лет. Министерство иностранных дел Израиля сопровождает семью мужчины и сотрудничает с турецкими властями для доставки его останков на родину.

Ранее пассажирка самолета не пережила 17-часовой рейс из США в Новую Зеландию. Ее пытались реанимировать медики и бортпроводники, но безуспешно.

