20:33, 20 апреля 2026

Мужчина пробрался в комнату спящей в гостевом доме туристки и помочился на нее

Китайская туристка обвинила японца в попытке изнасилования в Южной Корее
Алина Черненко

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Китайская туристка обвинила мужчину в попытке изнасилования в гостевом доме в Южной Корее. Подробностями истории девушка поделилась в соцсети Weibo, на публикацию обратил внимание портал Korea JoongAng Daily.

В своем посте китаянка рассказала, что поселилась в районе Бусанцзинь в городе Пусан. Комната представляла собой смешанное общежитие, в котором проживали шесть человек. По ее словам, ночью, когда она спала, к ней пробрался неизвестный японец.

Материалы по теме:
Полицейский во Франции надругался над туристкой на глазах у коллег. В стране говорят об эпидемии изнасилований
Полицейский во Франции надругался над туристкой на глазах у коллег. В стране говорят об эпидемии изнасилований
13 октября 2025
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

«Я проснулась от шума и обнаружила, что он трогает мое тело. Когда я посветила фонариком, то увидела, что он помочился на меня, кровать и мои вещи», — написала шокированная туристка.

Китаянка призналась, что полиция не приняла ее заявление и вместо этого предложила участникам инцидента урегулировать дело мирным путем. Тем временем пост девушки стал вирусным в соцсети, собрав более 30 миллионов просмотров. После этого стражи правопорядка подтвердили, что проводят расследование.

«Полиция сожалеет, что пострадавшая испытала психологический и эмоциональный стресс. Мы будем уделять первостепенное внимание ее защите, продолжая расследование», — добавили они.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Air India помочился на попутчика, хотя туалеты самолета работали. Пострадавший не стал подавать жалобу, потому что нарушитель извинился перед ним.

    Последние новости

    «Без этих условий ничего не будет». Мадьяр поставил перед Зеленским вопрос о «Дружбе»

    В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков

    Мужчина пробрался в комнату спящей в гостевом доме туристки и помочился на нее

    «Калашников» показал модернизированный СКАТ 350М

    Иран пригрозил США «окончательным наказанием»

    Врачи предостерегли от борьбы с раковыми клетками по рецепту Трампа

    Исламиста и немку арестовали за подготовку теракта в России

    Минобороны сообщило о боестолкновениях над Крымом и Черным морем

    У маленькой медведицы Дыньки появился друг-щенок по кличке Арбузик

    Названа стоимость арестованной недвижимости Моргенштерна

    Все новости
