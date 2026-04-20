Мужчина пробрался в комнату спящей в гостевом доме туристки и помочился на нее

Китайская туристка обвинила японца в попытке изнасилования в Южной Корее

Китайская туристка обвинила мужчину в попытке изнасилования в гостевом доме в Южной Корее. Подробностями истории девушка поделилась в соцсети Weibo, на публикацию обратил внимание портал Korea JoongAng Daily.

В своем посте китаянка рассказала, что поселилась в районе Бусанцзинь в городе Пусан. Комната представляла собой смешанное общежитие, в котором проживали шесть человек. По ее словам, ночью, когда она спала, к ней пробрался неизвестный японец.

«Я проснулась от шума и обнаружила, что он трогает мое тело. Когда я посветила фонариком, то увидела, что он помочился на меня, кровать и мои вещи», — написала шокированная туристка.

Китаянка призналась, что полиция не приняла ее заявление и вместо этого предложила участникам инцидента урегулировать дело мирным путем. Тем временем пост девушки стал вирусным в соцсети, собрав более 30 миллионов просмотров. После этого стражи правопорядка подтвердили, что проводят расследование.

«Полиция сожалеет, что пострадавшая испытала психологический и эмоциональный стресс. Мы будем уделять первостепенное внимание ее защите, продолжая расследование», — добавили они.

