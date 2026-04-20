Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:52, 20 апреля 2026

Россиян предупредили о схеме мошенников с проверкой баланса карты

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Мошенники начали узнавать баланс банковских карт россиян перед кражей денег. Об этом заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Max.

Россиянам представили скриншот примера фишинговой формы, с помощью которой аферисты узнают остаток средств на карте перед кражей. В частности, мошенники просят указать актуальный баланс «перед началом сделки».

При этом во всплывающем окне граждан предупреждают, что передача недостоверных данных якобы грозит блокировкой банковской карты. В МВД предупредили, что ни в одной легальной процедуре подобный способ проверки не используется.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать старые объявления в интернете для кражи аккаунтов россиян. Кроме того, они стали применять тему ограничений работы интернета в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok