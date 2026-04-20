Россиян предупредили о схеме мошенников с проверкой баланса карты

В МВД заявили о схеме проверки баланса карты мошенниками перед кражей денег

Мошенники начали узнавать баланс банковских карт россиян перед кражей денег. Об этом заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Max.

Россиянам представили скриншот примера фишинговой формы, с помощью которой аферисты узнают остаток средств на карте перед кражей. В частности, мошенники просят указать актуальный баланс «перед началом сделки».

При этом во всплывающем окне граждан предупреждают, что передача недостоверных данных якобы грозит блокировкой банковской карты. В МВД предупредили, что ни в одной легальной процедуре подобный способ проверки не используется.

