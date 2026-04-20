На Украине назвали сроки восстановление киевских ТЭЦ

Полное восстановление киевских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) может занять от трех до четырех лет. Об этом заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, передает «Новини Live».
«Восстановить киевские теплоэлектроцентрали в полном объеме до следующего отопительного сезона не получится», — сказано в публикации.
При этом сообщается, что частичное восстановление возможно быстрее при условии поставок оборудования, в том числе с европейских электростанций. Однако даже такие меры не гарантируют стабильности энергосистемы.
В апреле глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт была полностью уничтожена.