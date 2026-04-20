17:10, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине назвали сроки восстановление киевских ТЭЦ

Омельченко: Восстановление киевских ТЭЦ займет от трех до четырех лет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полное восстановление киевских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) может занять от трех до четырех лет. Об этом заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, передает «Новини Live».

«Восстановить киевские теплоэлектроцентрали в полном объеме до следующего отопительного сезона не получится», — сказано в публикации.

При этом сообщается, что частичное восстановление возможно быстрее при условии поставок оборудования, в том числе с европейских электростанций. Однако даже такие меры не гарантируют стабильности энергосистемы.

В апреле глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт была полностью уничтожена.

