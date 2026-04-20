На Украине назвали цели российских ночных ударов по Харьковской области

Минрегионов Украины: Ночью под удар попала ж/д инфраструктура под Харьковом

В ночь на 20 апреля в Харьковской области под удар попали объекты железнодорожной (ж/д) инфраструктуры. Цели российских ночных ударов назвала пресс-служба Минрегионов Украины, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Харьковской области ночью были прилеты по объектам железнодорожной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки под Харьковом повреждения получили подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергопитания.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска в ночь на 20 апреля нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что также удару подверглись объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.