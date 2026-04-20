Бывший СССР
08:37, 20 апреля 2026

На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

ТАСС: Военных полицейских и нацгвардейцев Украины перевели в штурмовики
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военных полицейских и нацгвардейцев Украины, отказавшихся задерживать дезертиров, перевели в штурмовики. Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что нацгвардейцы и полицейские отказались выдвигаться в Волчанский район Харьковской области для задержания дезертировавших украинцев. После этого их перевели в специализированное подразделение.

«Военнослужащих украинской военной полиции (ВСП) и Нацгвардии Украины, отказавшихся под разными предлогами выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, перевели в специализированное штурмовое подразделение», — рассказал собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинские войска несут большие потери, особенно — в районе Верхней Терсы.

