Марочко: ВСУ несут большие потери в контратаках у Верхней Терсы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в контратаках в Запорожской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, все попытки украинских войск контратаковать оказываются тщетны. Марочко добавил, что наибольшие потери они несут в Верхней Терсе, расположенной на востоке от Гуляйполя.

«Все попытки противника контратаковать на запорожском участке оказываются тщетными. Более того, украинские войска несут большие потери. Точкой, где противник потерял больше всего сил за последнее время, является населенный пункт Верхняя Терса», — рассказал он.

Ранее подполковник в отставке рассказал о переброске бойцов ВСУ к Красному Лиману (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он подчеркнул, что на этот участок отправляют как «пушечное мясо», так и элиту украинской армии.