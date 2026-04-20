На Украине предложили тайно связаться с победившей на выборах пророссийской партией

«УП»: Украина может тайно обсудить сотрудничество с «Прогрессивной Болгарией»

Украина после победы на парламентских выборах партии «Прогрессивная Болгария» может тайно обсудить сотрудничество с руководством политсилы. Об этом сообщило издание «Украинская Правда».

По мнению журналистов, программа партии бывшего президента республики, пророссийского политика Румена Радева, не предполагает отказ от сотрудничества с Украиной. Кроме того, они отметили, что в документе есть пункты, предполагающие совместное развитие оборонной промышленности и сферы БПЛА.

«Украине есть что предложить нашим черноморским соседям, и Радев как потенциальный прагматик может более благосклонно смотреть на транзакционно-выгодное сотрудничество с Украиной. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это, можно попытаться узнать мнение верхушки новой политической силы в неафишированном формате, учитывая возможное желание "Прогрессивной Болгарии" медийно оставаться в максимально удаленных от Украины отношениях», — говорится в тексте статьи.

Как отметили авторы статьи, между Софией и Киевом уже действует недавно подписанное соглашение о безопасности. По их словам, положительным итогом переговоров может стать его сохранение. При этом предполагается, что руководство Болгарии должно иметь возможность правдоподобно отрицать связи с Киевом.

Параллельно с этим журналисты предлагают украинским властям продолжать развивать отношения с наиболее дружественным проевропейским блоком «Продолжаем изменения — Демократическая Болгария».

«Прогрессивная Болгария» победила на выборах, состоявшихся 19 апреля. После подсчета 91,68 процента бюллетеней партия получила 44,7 процента голосов.