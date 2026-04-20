Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:03, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине предложили тайно связаться с победившей на выборах пророссийской партией

«УП»: Украина может тайно обсудить сотрудничество с «Прогрессивной Болгарией»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина после победы на парламентских выборах партии «Прогрессивная Болгария» может тайно обсудить сотрудничество с руководством политсилы. Об этом сообщило издание «Украинская Правда».

По мнению журналистов, программа партии бывшего президента республики, пророссийского политика Румена Радева, не предполагает отказ от сотрудничества с Украиной. Кроме того, они отметили, что в документе есть пункты, предполагающие совместное развитие оборонной промышленности и сферы БПЛА.

«Украине есть что предложить нашим черноморским соседям, и Радев как потенциальный прагматик может более благосклонно смотреть на транзакционно-выгодное сотрудничество с Украиной. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это, можно попытаться узнать мнение верхушки новой политической силы в неафишированном формате, учитывая возможное желание "Прогрессивной Болгарии" медийно оставаться в максимально удаленных от Украины отношениях», — говорится в тексте статьи.

Как отметили авторы статьи, между Софией и Киевом уже действует недавно подписанное соглашение о безопасности. По их словам, положительным итогом переговоров может стать его сохранение. При этом предполагается, что руководство Болгарии должно иметь возможность правдоподобно отрицать связи с Киевом.

Параллельно с этим журналисты предлагают украинским властям продолжать развивать отношения с наиболее дружественным проевропейским блоком «Продолжаем изменения — Демократическая Болгария».

«Прогрессивная Болгария» победила на выборах, состоявшихся 19 апреля. После подсчета 91,68 процента бюллетеней партия получила 44,7 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok