17:22, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине высказались о стягивании белорусских войск к границе

Спикер ГПСУ Демченко: Белоруссия не стягивает войска и технику к границе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Белоруссия не стягивает войска и технику к границе с Украиной. Такое заявление сделал спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает украинское издание «Цензор.нет» в Telegram.

«Наращивания войск нет. С 2022 года Белоруссия держит свои подразделения на отдельных направлениях, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, потому что ожидают каких-то действий со стороны Украины», — высказался он.

По словам Демченко, стягивания белорусской техники также не происходит.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск выступает против участия в конфликте и начнет его только в случае, если республике будет угрожать опасность.

