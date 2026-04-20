14:25, 20 апреля 2026

Названы два доступных фрукта для поддержания стабильного уровня сахара в крови

Наталья Обрядина

Фото: Nitr / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, доктор медицинских наук Мэгги Белл назвала два доступных фрукта, которые необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Ее рекомендацию опубликовало издание Eating Well.

Врач заявила, что стабилизировать уровень глюкозы помогает регулярное употребление в пищу яблок и апельсинов. Она пояснила, что клетчатка, которая в большом количестве содержится в этих фруктах, замедляет всасывание сахара в кровь.

Помимо клетчатки, эти фрукты богаты различными минералами, витаминами и биологически активными растительными соединениями, положительно влияющими на общий уровень сахара в крови, добавила Белл.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

При этом врач подчеркнула: яблоки и апельсины одинаково полезны. «Гораздо важнее то, как вы их едите, а не какой из них вы выбираете. Сочетание цельных фруктов с белками и полезными жирами, такими как йогурт и арахисовое масло, в сбалансированном блюде или перекусе наилучшим образом поддержит стабильный уровень сахара в крови и предотвратит его резкие скачки», — уточнила Белл.

Ранее диетолог Саманта Питерсон рассказала о пользе несвежих макарон. По ее словам, в остывших спагетти содержатся устойчивые крахмалы, которые, в отличие от обычных, приносят пользу для ЖКТ, стабилизируют уровень сахара в крови, а также улучшают аппетит и обмен веществ.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Все новости
