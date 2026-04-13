Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13 апреля 2026

Диетолог рассказала о пользе несвежих макарон

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Guglielmo / Reuters

Несвежие макароны полезнее только что приготовленных, заявила диетолог Саманта Питерсон. О пользе холодных макаронных изделий она рассказала в беседе с Real Simple.

По словам Питерсон, в остывших макаронах содержатся устойчивые крахмалы, которые, в отличие от обычных, труднее перевариваются и попадают в толстый кишечник, где действуют как пребиотическая клетчатка и питают полезные кишечные бактерии. Такие крахмалы, продолжила она, не только полезны для ЖКТ, но также стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают аппетит и обмен веществ.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Некоторые исследования показывают, что резистентный крахмал может поддерживать чувствительность к инсулину и метаболическое здоровье, особенно если является частью рациона, богатого клетчаткой», — объяснила врач.

Ранее диетолог Эльвира Белева призвала не смотреть телевизор во время еды. Она предупредила, что такая привычка чревата возникновением горечи во рту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

    Бывший командир «Азова» раскрыл тайну о высоких потерях ВСУ

    Союзники Орбана поздравили его оппонента

    Россиянин сделал ставку на матч КХЛ и выиграл 7 миллионов рублей

    Названы города России с самым высоким качеством жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok