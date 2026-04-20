Названы сценарии обвала рубля

Экономист Брюханов: Рубль может обвалиться из-за дополнительной эмиссии

Сценарии обвала национальной валюты назвал председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк», кандидат экономических наук Михаил Брюханов, его слова приводит Bankiros.ru.

На фоне повышения продаж валюты экспортерами и временной приостановки покупки валюты в рамках бюджетного правила Минфином, рубль укрепился более чем на 10 процентов. В то же время для стабильности рубля сохраняются риски, которые будут зависеть от того, как государство будет решать вопрос бюджетного дефицита.

За первый квартал 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 4,576 триллиона рублей. По данным Минфина, за март показатель увеличился на 1,127 триллиона рублей, что позволило превысить уровень, ожидаемый по итогам года (3,786 триллиона рублей). Год к году дефицит вырос более чем в два раза как в денежном выражении, так и в отношении ВВП.

По мнению Брюханова, у правительства есть два варианта, чтобы закрыть «дыру» в бюджете. Первый — дополнительная эмиссия рубля, второй — либерализация денежно-кредитной политики в стране.

«В случае принятия решения о ликвидации бюджетного дефицита за счет эмиссии рубля курс может отскочить к значениям до 200-300 рублей за доллар», — отметил спикер, но добавил, такой сценарий маловероятен.

Если монетарная политика станет более либеральной, то комфортный для экспортеров курс доллара может составить 100-150 рублей. В таком случае реалистичен отскок до 100 рублей за доллар, но только при условии изменения монетарного курса со стороны правительства и Банка России, пояснил Брюханов.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, дефицит российского бюджета не является непредсказуемым. На Биржевом форуме Московской биржи он призвал не опасаться текущей ситуации, указав, что снижение доходов связано с падением нефтегазовых поступлений и авансированием расходов.