Неизвестный хищник сожрал женщину

В Индии нашли растерзанные останки жертвы неизвестного хищника

В Индии растерзанные останки 56-летней Р. Парвати нашли недалеко от заповедного леса Нилгири. Об этом сообщает New Indian Express.

Парвати, пропавшую 11 апреля, удалось обнаружить только спустя четыре дня. Женщина была мертва. Поскольку некоторые части тела были съедены, местные жители предположили, что она стала жертвой тигра.

Представители заповедника заявили, что до получения результатов экспертизы не смогут точно сказать, какой именно хищник сожрал женщину.

Сотрудники лесного департамента уверены, что хищник еще вернется. Чтобы его выследить, в районе установили 10 фотоловушек.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, которая собирала цветы недалеко от дома. Это произошло на глазах у ее соседей, которые сразу же бросились на помощь.