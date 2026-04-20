05:00, 20 апреля 2026

Неизвестный хищник сожрал женщину

В Индии нашли растерзанные останки жертвы неизвестного хищника
Юлия Юткина

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Индии растерзанные останки 56-летней Р. Парвати нашли недалеко от заповедного леса Нилгири. Об этом сообщает New Indian Express.

Парвати, пропавшую 11 апреля, удалось обнаружить только спустя четыре дня. Женщина была мертва. Поскольку некоторые части тела были съедены, местные жители предположили, что она стала жертвой тигра.

Представители заповедника заявили, что до получения результатов экспертизы не смогут точно сказать, какой именно хищник сожрал женщину.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Сотрудники лесного департамента уверены, что хищник еще вернется. Чтобы его выследить, в районе установили 10 фотоловушек.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр растерзал пожилую женщину, которая собирала цветы недалеко от дома. Это произошло на глазах у ее соседей, которые сразу же бросились на помощь.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    В России призвали сократить сроки отключения горячей воды

    Украине предрекли рост числа терактов

    Неизвестный хищник сожрал женщину

    Женщины поделились неожиданными открытиями о сексе после 50 лет

    Гору мертвой рыбы и черепаху обнаружили посреди парка в российском городе

    Британия испугалась многомилионных расходов из-за России

    Самолет разбился во дворе жилого дома

    В Подмосковье спасли сорвавшегося в подвал мужчину

    Сальдо рассказал о брошенных жителях Херсона

    Все новости
