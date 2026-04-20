Посла Мексики вызвали в МИД России из-за удержания россиянки

Посла Мексики Мехиаса вызвали в МИД РФ из-за удержания россиянки

Министерство иностранных дел России вызвало посла Мексики Эдуардо Вильегаса Мехиаса в связи с удержанием несовершеннолетней гражданки РФ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте министерства.

Дипломату указали на необходимость обеспечить беспрепятственное общение российских представителей со своей соотечественницей. Как отметили в министерстве, 17 апреля в Мексике при участии консульских сотрудников прошел следственный опрос девочки, в ходе которого она выразила желание остаться в этой стране.

Российская сторона подчеркнула, что продолжит держать ситуацию на контроле. Послу также было обращено внимание на обязательство Мексики соблюдать права российских граждан в соответствии с международными нормами.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульского доступа с августа 2025 года. Все обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания.