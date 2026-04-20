Иранский посол рассказал о просьбе США составить план мира

Иранский посол Джалали: Вашингтон попросил Тегеран составить план мира

Соединенные Штаты сами попросили Иран разработать мирный план после того, как Тегеран отверг американский документ из 15 пунктов, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Ведомости».

По его словам, США предложили Ирану сформировать альтернативный вариант.

«Мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что США согласились с иранским планом из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров.

Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ.