Иранский посол рассказал о просьбе США составить план мира

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 20 апреля 2026Мир

Иранский посол Джалали: Вашингтон попросил Тегеран составить план мира
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты сами попросили Иран разработать мирный план после того, как Тегеран отверг американский документ из 15 пунктов, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете «Ведомости».

По его словам, США предложили Ирану сформировать альтернативный вариант.

«Мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», — подчеркнул он. Дипломат добавил, что США согласились с иранским планом из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров.

Ранее Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без этих условий ничего не будет». Мадьяр поставил перед Зеленским вопрос о «Дружбе»

    МИД Ирана назвал препятствие для продолжения переговоров с США

    Москвичам назвали самый солнечный день на этой неделе

    Зеленский отказался считать Трампа гарантией мира на Украине

    Назван срок потепления в Москве

    Спецпредставитель Путина пошутил над отказом Зеленского от США

    Назвавших Стармера лжецом депутатов выгнали с заседания парламента

    Россиян предупредили о схеме мошенников с проверкой баланса карты

    В НАСА сообщили о возможной отсрочке высадки на Луну

    Фетисов назвал великое дело для Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok