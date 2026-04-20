14:30, 20 апреля 2026

Поставки одного вида продукции из России в Китай взлетели

Экспорт российской муки в Китай достиг 7,4 миллиона долларов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

По итогам первого квартала 2026 года экспорт российской пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай увеличился почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании поставок этого вида отечественной продукции в азиатскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За отчетный период российские поставщики отправили в Китай муки на общую сумму 7,4 миллиона долларов. Более половины квартальной выручки пришлось на март. За первый месяц весны стоимость экспорта составила 3,8 миллиона долларов. (двукратный прирост год к году).

Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего экспортера этого вида продукции в Китай в январе-марте. Вторую строчку рейтинга заняла Япония с показателем в 6,4 миллиона долларов.

В начале этого года также заметно выросла выручка российских поставщиков от продаж сельхозпродукции в КНР. В январе-марте экспорт достиг 2,4 миллиарда долларов, увеличившись за год на 43 процента. В натуральном выражении показатель вырос на 29 процентов, до 2,7 миллиона тонн. Это позволило России обеспечить почти пятую часть импортных потребностей Китая в продовольствии.

