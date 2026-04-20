Проект лишения российского гражданства за отказ от воинского учета отозвали

Депутаты Госдумы отозвали проект лишения гражданства за отказ от воинского учета

Депутаты Госдумы сняли с рассмотрения законопроект, который предусматривал лишение российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет, следует из электронной базы Госдумы.

Документ предполагал закрепить нормы, устанавливающие порядок лишения гражданства для «новых» граждан в случае невыполнения ими обязанностей по первичной постановке на воинский учет. Также предлагалось предоставить комиссии по воинскому учету право выносить заключение о таком нарушении, на основании которого МВД России могло бы принимать решение о лишении гражданства.

Такое заключение комиссия могла бы вынести в случае, если «новый гражданин» не прошел все обязательные процедуры, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в июле прошлого года. Авторами проекта выступили глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, а также еще ряд депутатов.