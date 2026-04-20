Производителя знаменитого американского виски собрались продать французам

Bloomberg: Производитель Jack Daniel's продаст бизнес французской Pernod Ricard

Владельцы производителя знаменитого американского виски Jack Daniel’s, которые собираются продать бизнес, склоняются к сделке с французской Pernod Ricard, а не к альтернативному предложению от их конкурента из США Sazerac. Об этом пишет Bloomberg.

Брендом, который находится на рынке с середины позапрошлого века, с 1956 года владеет корпорация Brown-Forman с рыночной капитализацией около 13,4 миллиарда долларов. По данным New York Times, Sazerac планирует предложить за нее 15 миллиардов долларов.

Как узнали журналисты, Pernod, производящую в том числе водку Absolut, виски Ballantine's и Chivas Regal, а также ром Havana Club и шампанское Mumm, считают более подходящим покупателем, поскольку объединенная компания «будет диверсифицирована по географическому признаку и видам производимых спиртных напитков», а предлагаемые условия объединения позволят нынешним владельцам Jack Daniel’s «получить большую долю в бизнесе и большее влияние».

Отмечается, что бизнес Sazerac, ведущей свою историю с 1630-х годов, больше, чем у конкурента сосредоточен в США, и ее портфель брендов в значительной степени состоит из виски, что означает более тесное пересечение со сбытом Brown-Forman.

Другим доводом в пользу отказа от сделки с Sazerac авторы называют то, что вместе они контролировали бы более 30 процентов американского рынка виски, что, по мнению аналитиков Barclays, вероятно, привело бы к «расширенной проверке» со стороны антимонопольщиков.

В начале прошлого года стало известно, что производитель виски Jack Daniel's, стремясь справиться с финансовыми проблемами, сократит около 12 процентов из 5,4 тысячи сотрудников и закроет производство бочек в штате Кентукки.